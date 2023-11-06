Буре: с ИИХФ у нас рабочие отношения. А Тардиф и сам ничего не знает

Член совета ИИХФ и спецпредставитель ФХР по международным делам Павел Буре рассказал об отношениях России с международной федерацией.

«Я являюсь «консулом», членом совета ИИХФ, у нас есть заседания консулов, где мы два дня обсуждаем какие-то проблемы. Я не езжу, участвую в заседаниях дистанционно. У нас есть опытные руководители федерации — Дима Курбатов постоянно на связи, каждый день, обсуждает то, что может. Конечно, непростая геополитическая обстановка, но поддерживаем контакт.

Всё в процессе обсуждения, у каждой точки зрения есть свои плюсы и минусы, но есть и те нюансы, которые от нас не зависят. Нельзя только направо и налево, можно ещё «вперёд» и «назад». Мы стараемся идти по той ситуации, которая есть на сегодня. Ситуация меняется каждый день, и ты исходишь из того, что есть прямо сейчас. На сегодняшний день до марта ничего не изменится. В марте будет заседание совета ИИХФ, и там будет обсуждение. Не факт, что будет принято решение, но будет обсуждение этого вопроса. Вопрос будет по ФХР, так как именно федерация руководит всеми сборными.

Россия на Олимпиаде? Ничего не могу сказать до февраля. Мы как члены совета пока ничего не знаем, сам Тардиф пока ничего не знает, обсуждать будем только в марте», — сказал Буре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.