Павел Буре высказался о позиции ФХР в «деле Федотова»

Член совета ИИХФ и спецпредставитель ФХР по международным делам Павел Буре рассказал о позиции Федерации хоккея России в деле о контракте вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Естественно, где-то какие-то нюансы всегда возникают. И не только в России. На исполкоме обсуждаем: кто-то где-то сыграл, ошибку сделал, специально скрыл. То есть нормальный рабочий процесс. Много ж федераций хоккея по всему миру. Если где-то что-то происходит, это обсуждается. Есть регламент определённый, есть правила, которые прописаны. Но бывают ситуации, когда даже в правилах и регламенте не прописан какой-то прецедент. Тогда уже собирается сначала комиссия, а потом комиссия уже докладывает нам на исполкоме, чтобы принимать решение.

Я не знаю, в чём смысл сейчас. «Филадельфию» устраивает, нас устраивает. Если даже что-то нарушено по правилам Международной федерации, это опять прецедент, ещё не прописан достаточно. Значит, надо прописывать юридически, что делать и как. Сейчас такой предмет. Все взяли паузу», — сказал Буре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.