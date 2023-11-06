Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Буре высказался о позиции ФХР в «деле Федотова»

Павел Буре высказался о позиции ФХР в «деле Федотова»
Аудио-версия:
Комментарии

Член совета ИИХФ и спецпредставитель ФХР по международным делам Павел Буре рассказал о позиции Федерации хоккея России в деле о контракте вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Естественно, где-то какие-то нюансы всегда возникают. И не только в России. На исполкоме обсуждаем: кто-то где-то сыграл, ошибку сделал, специально скрыл. То есть нормальный рабочий процесс. Много ж федераций хоккея по всему миру. Если где-то что-то происходит, это обсуждается. Есть регламент определённый, есть правила, которые прописаны. Но бывают ситуации, когда даже в правилах и регламенте не прописан какой-то прецедент. Тогда уже собирается сначала комиссия, а потом комиссия уже докладывает нам на исполкоме, чтобы принимать решение.

Я не знаю, в чём смысл сейчас. «Филадельфию» устраивает, нас устраивает. Если даже что-то нарушено по правилам Международной федерации, это опять прецедент, ещё не прописан достаточно. Значит, надо прописывать юридически, что делать и как. Сейчас такой предмет. Все взяли паузу», — сказал Буре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

Материалы по теме
«Не знаю, в чём смысл дела Федотова. Нас и «Филадельфию» всё устраивает». Интервью с Буре
Эксклюзив
«Не знаю, в чём смысл дела Федотова. Нас и «Филадельфию» всё устраивает». Интервью с Буре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android