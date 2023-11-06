Буре: проблема отъезда талантов была всегда. Должна быть какая-то компенсация

Член совета ИИХФ и спецпредставитель ФХР по международным делам Павел Буре рассказал о проблеме отъезда молодых хоккеистов из России, которую поднял президент РФ Владимир Путин.

«Такая проблема была всегда. Ещё в советское время. Мол, мы тебя подготовили, а ты уезжаешь. То есть мы в тебя вкладываем и финансы, и старания. Потому что тебя же растят, а ты потом уезжаешь. Но также президент сказал, что у нас свободный мир, каждый решает сам, где он хочет работать. Но должно быть определённое правило или компенсация какая-нибудь — за то, что тебя воспитали. Например, когда я уехал, у меня компенсация была $ 200 тыс. Это 30 лет назад клуб дал, и $ 50 тыс. я своих личных дал денег. Для меня это тоже было нормально, что это компенсация. Поэтому я считаю, должна быть какая-то компенсация.

Министерство спорта должно заниматься этим. Как я понял, президент поручил им, чтобы они этим занимались. Моя позиция всегда была в том, чтобы не запрещать, а разъяснять. Запретить — это легче всего. Если я просто запрещаю что-то делать, а ты можешь не понять почему, я только отвернусь — а ты пойдёшь сделаешь. Моя позиция всегда была в том, что ты должен объяснить, почему это хорошо или плохо. Если человек захочет, он всё равно сделает, как ему надо. Поэтому нужно провести разъяснительную работу, а не запрещающую», — сказал Буре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.