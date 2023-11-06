Кожевников: Дубакин удивился, что в первых звеньях Климовичи, и тут же вылетел из «Сибири»

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный спартаковец Александр Кожевников прокомментировал ситуацию в новосибирской «Сибири».

«Сибирь» меня беспокоит больше, чем «Авангард». Ещё летом удивился, когда горячие головы Новосибирска сделали ставку на канадского тренера Немировски. Но не стал об этом говорить в прессе — Немировски в своё время поиграл в КХЛ, человек не совсем чужой, надо было дать ему шанс.

Но чем больше смотрю на «Сибирь» — тем больше разочарований. Обещали уйти от оборонительного и скучноватого хоккея Андрея Мартемьянова — но ни к чему не пришли, игрового лица у «Сибири» нет. Всё держится на легионерах и на послепитерских амбициях Прохоркина.

Нам обещали сделать из «Сибири» чуть ли не второе «Торпедо» — молодёжное, атакующее. Но, к сожалению, даже признаков Нижнего Новгорода в Новосибирске не просматривается.

А больше всего огорчила ситуация с молодым талантом Дубакиным. Год назад в «Амуре» Вадима Епанчинцева этот форвард играл в первом звене, стремительно рос и стал звездой КХЛ. Вернулся из аренды в родной клуб — и потерялся. Есть большие вопросы к Немировски. Не надо брать пример с Хартли и выжимать последние соки из легионеров, надо воспитывать молодёжь!

Дубакина уже отправили в ВХЛ? Вот это самое непонятное. Мне рассказывали, что он стал жертвой околохоккейных дельцов. Позволил себе удивиться тому, что в первых звеньях — с тем же Беком — играют братья Климовичи, дети спортивного директора «Сибири». И тут же пулей вылетел из команды. А братьям, судя по прессе, чуть ли не на следующий день выписали контракты на многие миллионы…

Не знаю, кто в этой истории прав, а кто виноват. Но молодые остро чувствуют блат и несправедливость. А Новосибирск тем временем в последнем матче в Уфе нанёс 10 бросков по воротам за матч. Ну какое тут «Торпедо»?» — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.