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Буре: государство не имеет никакого отношения к НХЛ. У нас другая структура

Буре: государство не имеет никакого отношения к НХЛ. У нас другая структура
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Член совета ИИХФ и спецпредставитель ФХР по международным делам Павел Буре рассказал о разнице в подходе развития КХЛ и НХЛ.

«Возможно ли в КХЛ построить самостоятельную лигу на примере НХЛ, чтобы другие федерации не вмешивались в её деятельность? Это не так просто сделать. НХЛ — частная лига, к ней государство никакого отношения не имеет. У нас всё-таки по-другому. Государство присутствует, для нас это нормально. Слышал разные мнения на этот счёт, но пока не понимаю, как это сделать. У нас другая структура», — сказал Буре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.

Буре — чемпион мира 1990 года, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр, член Зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы (2012).

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