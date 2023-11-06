Бывший тренер Казахстана: китайцы пробьются в элиту мирового хоккея благодаря «Куньлуню»

Бывший государственный тренер Республики Казахстан Сергей Шавернёв поделился ожиданиями от домашней серии «Барыса» и отметил прогресс китайских хоккеистов благодаря «Куньлунь Ред Стар».

«Барысу» предстоит провести три домашние игры — с «Ак Барсом», «Куньлунем» и «Северсталью»? «Северсталь» — играет в атакующий хоккей, и на эту команду приятно смотреть. По скоростям и по движению она по силам «Барысу».

«Куньлунь» тоже по зубам. Можно сказать, что эта команда — прямой конкурент на попадание на Олимпиаду и конкурент по чемпионату мира. Я уверен, что сегодня-завтра китайцы пробьются в элиту мирового хоккея благодаря этому проекту. Плюс у них растёт резерв. Я знаю, они активно начали заниматься с детьми. Поэтому это наши прямые конкуренты.

«Ак Барс» доказал, кто они и что из себя представляют. Но бороться с ними можно, главное не ошибаться и играть в свой хоккей», — сказал Шавернёв в интервью Sports.kz.