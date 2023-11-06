Дементьев: для текущего успеха Панарину ещё нужно успевать постригаться

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и рассказал о кубковых перспективах «синерубашечников».

«Панарин был недоволен своей предыдущей игрой, что он выразил в своих интервью перед началом сезона. И та самокритика очень похвальна, особенно, когда он по-настоящему взялся за дело с самого начала нынешнего чемпионата. Дай бог, чтобы хватило надолго. Наверное, для текущего успеха ему ещё нужно успевать постригаться.

Что касается перспектив победы «Рейнджерс» в розыгрыше Кубка Стэнли, то сейчас сложно об этом уверенно говорить. Нет такой команды, которая не ставит перед собой иную задачу, чем победа. Но сезон очень длинный, усталость и травмы, да и просто неудачи могут втиснуться в любые планы. Мы можем только пожелать успеха и удачи», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.