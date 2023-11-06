Никитин: «Локомотиву» пришлось не просто работать, а играть и выкладываться по полной

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог победного матча с «Амуром» (4:1).

«Против нас играла организованная и терпеливая команда. У «Амура» есть исполнители. Все три периода пришлось не просто работать, а играть и выкладываться по полной. Добавили в третьем? Это хоккей. Выиграли за счёт выполнения игрового задания, за счёт самоотдачи, за счёт исполнительского мастерства. Команда соперника раскрылась, мы получили чуть больше свободы. Все три периода нужно играть, мы все три периода сыграли, поэтому и победили», — приводит слова Никитина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

После этой победы ярославский клуб поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 34 очка.