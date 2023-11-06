Жафяров отправился с «Ак Барсом» на выездную серию

«Ак Барс» на своём официальном сайте объявил состав на первую выездную серию ноября. 7 ноября казанцы сыграют с «Барысом», 9-го – с «Ладой», а 11-го – с «Металлургом».

В число хоккеистов, которые отправились на выезд, попал Дамир Жафяров. Предыдущий матч с «Барысом» (5:3) стал для хоккеиста вторым за октябрь. Всего в текущем сезоне Жафяров сыграл 12 матчей и отметился одной заброшенной шайбой.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов, Артур Ахтямов, Иван Блашков.

Защитники: Кирилл Адамчук, Карим Вазиев, Вячеслав Войнов, Даниил Журавлёв, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин.

Нападающие: Станислав Галиев, Артём Галимов, Никита Дыняк, Дамир Жафяров, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Александр Радулов, Илья Сафонов, Евгений Свечников, Кирилл Семёнов, Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин.