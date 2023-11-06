ESPN одним словом описал нынешнее положение «Вашингтона»

Журналистка ESPN Кристен Шилтон поделилась мыслями о нынешнем состоянии «Вашингтон Кэпиталз». Столичная команда набрала 11 очков в 10 матчах со старта сезона-2023/2024. Сейчас «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции.

«Одним словом: развиваются. «Вашингтон» начал сезон неудачно, но в последнее время начал выходить из затруднительного положения. Там, где раньше «Кэпс» не могли «выдавить» и гол, они начали регулярно забивать, а победы накапливаются вместе с, казалось бы, возобновившейся уверенностью «Кэпиталз» в своей собственной системе. Единственный вопрос сейчас заключается в том, как отсутствие Никласа Бекстрёма повлияет на будущие перспективы «Вашингтона»?» — приводит слова Шилтон ESPN.