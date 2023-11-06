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«Салават Юлаев» едва не отыгрался с 0:4 за период, но всё равно уступил «Нефтехимику»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (3:0, 0:0, 1:3).

На 10-й минуте Данил Шерстобитов вывел «Нефтехимик» вперёд. На 19-й минуте Владимир Брюквин с передачи Дмитрия Соколова удвоил преимущество нижнекамцев. За шесть секунд до завершения первого периода Наиль Якупов после паса Евгения Митякина забил третий гол. На 47-й минуте Александр Дергачёв в большинстве забросил четвёртую шайбу. На 50-й минуте Николя Мелош с передачи Егора Сучкова размочил счёт. Через 82 секунды Егор Сучков забросил вторую шайбу уфимцев. Ещё через 17 секунд Джош Ливо сократил отставание до минимума.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 9 ноября в Нижнекамске сыграет со «Спартаком». «Салават» 7 ноября примет «Сочи».