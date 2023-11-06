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«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» 3:4, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 6 ноября

«Салават Юлаев» едва не отыгрался с 0:4 за период, но всё равно уступил «Нефтехимику»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (3:0, 0:0, 1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шерстобитов (Скориков, Попов) – 09:37 (5x5)     0:2 Брюквин (Соколов) – 18:36 (5x5)     0:3 Якупов (Митякин) – 19:54 (5x5)     0:4 Дергачёв (Сетдиков, Белозёров) – 46:51 (5x4)     1:4 Мелош (Сучков) – 49:09 (5x5)     2:4 Сучков (Башкиров, Кузьмин) – 50:31 (5x5)     3:4 Ливо (Хмелевски) – 50:49 (5x5)    

На 10-й минуте Данил Шерстобитов вывел «Нефтехимик» вперёд. На 19-й минуте Владимир Брюквин с передачи Дмитрия Соколова удвоил преимущество нижнекамцев. За шесть секунд до завершения первого периода Наиль Якупов после паса Евгения Митякина забил третий гол. На 47-й минуте Александр Дергачёв в большинстве забросил четвёртую шайбу. На 50-й минуте Николя Мелош с передачи Егора Сучкова размочил счёт. Через 82 секунды Егор Сучков забросил вторую шайбу уфимцев. Ещё через 17 секунд Джош Ливо сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 9 ноября в Нижнекамске сыграет со «Спартаком». «Салават» 7 ноября примет «Сочи».

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