Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Салавата» прокомментировал поражение и близкий камбэк в игре с «Нефтехимиком»

Гендиректор «Салавата» прокомментировал поражение и близкий камбэк в игре с «Нефтехимиком»
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале прокомментировал поражение во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:4). Уфимская команда едва не отыгралась со счёта 0:4 к 49-й минуте матча.

«Остаётся поздравить «Нефтехимик» с победой. Нам сделать правильные выводы», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 6 ноября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершилась очередная встреча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Местный «Салават Юлаев» встретился с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 4:3 (3:0, 0:0, 1:3). «Салават» забросил три шайбы ровно за 100 секунд.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» едва не отыгрался с 0:4 за период, но всё равно уступил «Нефтехимику»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android