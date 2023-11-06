Гендиректор «Салавата» прокомментировал поражение и близкий камбэк в игре с «Нефтехимиком»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале прокомментировал поражение во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:4). Уфимская команда едва не отыгралась со счёта 0:4 к 49-й минуте матча.

«Остаётся поздравить «Нефтехимик» с победой. Нам сделать правильные выводы», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 6 ноября, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершилась очередная встреча Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Местный «Салават Юлаев» встретился с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 4:3 (3:0, 0:0, 1:3). «Салават» забросил три шайбы ровно за 100 секунд.