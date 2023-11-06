Стали известны все подробности трагической смерти экс-игрока «Питтсбурга» после пореза

The Athletic рассказал полную хронологию трагического инцидента с бывшим нападающим «Питтсбург Пингвинз» Адамом Джонсоном. Форварду в столкновении случайно порезали горло коньком. Хоккеиста доставили в больницу, но не сумели спасти ему жизнь.

«Джонсон играл в матче Кубка вызова на «Шеффилд-Арене» 28 октября, когда ему порезал шею конёк 31-летнего игрока «Шеффилд Стилерз» Мэтта Петгрейва. Столкновение, свидетелями которого стали 8000 зрителей, произошло на 35-й минуте встречи, которая началась в 19:00 по британскому времени.

Джонсон быстро поднялся, серьёзно истекая кровью, а рефери и товарищ по команде помогли ему отойти к скамейке, прежде чем он снова упал в обморок. Игроки окружили Джонсона и пытались помочь ему всеми возможными способами. Ему была оказана немедленная медицинская помощь: ему проводили искусственное дыхание на льду до прибытия машины скорой помощи.

Представитель службы скорой помощи Йоркшира сообщил, что машину вызвали в субботу вечером в 20:21 к «Шеффилд-Арене» после «инцидента на льду». На место прибыли две машины скорой помощи и фельдшер реанимации.

В машине скорой помощи у Джонсона ненадолго восстановился пульс, но позже он скончался в Северной больнице общего профиля Шеффилда. Его подруга Райан Вулф, которая переехала с ним в Ноттингем на сезон-2023/2024, также присутствовала в больнице.

У Джонсона также остались мать Сьюзен, старший брат Райан и бабушка Мэрилин», — говорится в сообщении.