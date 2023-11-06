«Подарили очки сопернику». Главный тренер «Автомобилиста» — о поражении от «Сибири»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (2:3 Б).

«Идеальный первый период по содержанию и голам. Могли забить ещё больше, но не реализовали моменты. Потеря концентрации во втором периоде: думали, что вся игра будет идти так гладко, но надо 60 минут иметь концентрацию в каждом моменте. В овертайме не забили выход «в ноль», ни одного буллита, будем работать над этим компонентом. Можно сказать, подарили очки сопернику.

Просели во втором периоде? У нас было шесть игр через день, плюс из 21 вбрасывания выиграли лишь 3, соперник поэтому владел шайбой больше. Но нельзя сказать, что моментов не было, да Коста имел выход «2 в 1», но не забиваешь ты — забивают тебе.

Проблемы на буллитах? Будем тренировать, дали уже всем ребятам бить, при свободном времени на тренировках будем заниматься этим, как и работе над реализацией.

Возвращение Эберта в роли седьмого защитника? Планы постепенно возвращать его, он долго не тренировался и не играл, если всё будет нормально, то игровое время будет повышаться», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.