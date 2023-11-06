«Это неправда». В ИИХФ отреагировали на слова Павла Буре о деле Ивана Федотова

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф прокомментировал слова члена ИИХФ Павла Буре о ситуации с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым. Бывший нападающий сообщил, что «Филадельфию Флайерз», как и российскую сторону, устраивает нынешнее положение в контексте этого дела вратаря.

В августе Международная федерация хоккея наложила дисквалификацию на Федотова сроком на четыре месяца — до 1 января 2024 года. Летом 2022 года голкипер заключил соглашение с «Флайерз», но весь сезон-2021/2022 провёл на службе в ВС РФ. Летом 2023-го Федотов подписал контракт с ЦСКА. ИИХФ постановила, что вратарь нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

«Павел Буре заявил, что у «Филадельфии» и ЦСКА нет вопросов по делу Ивана Федотова? Это неправда. Как, по-вашему, мы можем продолжать вести это дело, если НХЛ и «Филадельфию» не интересует Федотов? Прежде чем идти дальше, мы спросили клуб из США: «Вам действительно нужен этот игрок?» Они ответили, что хотят соблюдения условий контракта. Теперь ФХР и ЦСКА намеренно позволили играть Федотову, которого дисквалифицировала ИИХФ. Клуб не соблюдал правила международных трансферов. Мы продолжаем расследование», — приводит слова Тардифа «Спорт-экспресс».