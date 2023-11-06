Девушка бывшего хоккеиста «Питтсбурга» прокомментировала его смерть после пореза коньком

Райан Вулф, девушка 29-летнего нападающего «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона, в своих социальных сетях прокомментировала смерть своего молодого человека.

«Мой милый милый ангелочек. Я буду скучать по тебе всегда и всегда любить тебя», — приводит слова Вулф The Athletic со ссылкой на социальные сети девушки.

Напомним, 28 октября во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер» 29-летнему Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» доставили в больницу, но не сумели спасти ему жизнь.

Отметим, что Вулф переехала в Ноттингем на сезон-2023/2024 вместе с Джонсоном. Девушка также была в больнице в момент смерти хоккеиста.