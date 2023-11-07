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Пинчук: бывало, что в Беларуси под 150 шайб за сезон забрасывал. За 4 игры 45 очков набрал

Пинчук: бывало, что в Беларуси под 150 шайб за сезон забрасывал. За 4 игры 45 очков набрал
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Нападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук вспомнил период выступления в чемпионатах Беларуси.

«Правда ли, что в Беларуси за сезон под полторы сотни шайб забрасывал? Да, было такое. Когда-то в одной группе играли все команды — и слабые, и сильные. Играли со всеми. Как-то на один год добавили команду «Барановичи», а у них только-только ледовый дворец в городе открылся, парни едва встали на коньки. Мы сыграли с ними четыре матча, за которые я 45 очков набрал (смеётся). Там и такое бывало», — сказал Пинчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, белорусский форвард в нынешнем сезоне сыграл 24 матча, в которых набрал 17 (8+9) очков.

Полное интервью с Пинчуком можно прочитать на «Чемпионате».

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