Московское «Динамо» обыграло «Витязь» и одержало девятую победу подряд

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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

На 20-й минуте Владислав Валенцов вывел подмосковную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Кирилл Васильев и Иван Савчик. За две секунды до завершения второго периода Никита Гусев сравнял счёт. Баллы за результативные пасы получили Джордан Уил и Даниил Пыленков. На 55-й минуте Егор Петухов с передачи Андрея Миронова вывел москвичей вперёд. Точку во встрече поставил Павел Кудрявцев.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве сыграет с «Куньлунем». «Витязь» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 8 ноября.