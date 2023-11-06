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«Авангард» вырвал победу у минского «Динамо» в серии буллитов

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).

На 11-й минуте Рид Буше, реализовав большинство, вывел омичей вперёд. На 29-й минуте Иван Николишин удвоил преимущество «Авангарда». На 31-й минуте Егор Бориков с передачи Сергея Кузнецова отыграл один гол. Под занавес второго периода Ник Меркли после паса Виталия Пинчука сравнял счёт. На 49-й минуте Виталий Пинчук забил третий гол, но через 19 секунд Рид Буше восстановил равенство — 3:3. Победу омичам в серии буллитов принёс Владимир Ткачёв.

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Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Москве сыграет с ЦСКА. «Динамо» примет «Сочи». Оба матча состоятся 9 ноября.