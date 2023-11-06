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Динамо Мн — Авангард. Прямая трансляция
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«Авангард» вырвал победу у минского «Динамо» в серии буллитов

«Авангард» вырвал победу у минского «Динамо» в серии буллитов
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2023, понедельник. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Пьянов) – 10:46 (5x4)     0:2 Николишин (Спунер, Буше) – 28:34 (5x4)     1:2 Бориков (Кузнецов) – 30:54 (5x5)     2:2 Меркли (Пинчук) – 39:37 (5x5)     3:2 Пинчук (Энас, Калдис) – 48:15 (5x4)     3:3 Буше (Шулак, Ткачёв) – 48:34 (5x5)     3:4 Ткачёв – 65:00    

На 11-й минуте Рид Буше, реализовав большинство, вывел омичей вперёд. На 29-й минуте Иван Николишин удвоил преимущество «Авангарда». На 31-й минуте Егор Бориков с передачи Сергея Кузнецова отыграл один гол. Под занавес второго периода Ник Меркли после паса Виталия Пинчука сравнял счёт. На 49-й минуте Виталий Пинчук забил третий гол, но через 19 секунд Рид Буше восстановил равенство — 3:3. Победу омичам в серии буллитов принёс Владимир Ткачёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Москве сыграет с ЦСКА. «Динамо» примет «Сочи». Оба матча состоятся 9 ноября.

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