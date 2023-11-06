Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Андрей Миронов побил рекорд московского «Динамо» по очкам среди защитников в истории КХЛ

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» и стал рекордсменом клуба по количеству очков среди защитников в истории лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что Миронов записал на свой счёт 160-й результативный балл в составе московского «Динамо». Благодаря этому хоккеист обошёл Юусо Хиетанена, став единоличным обладателем рекорда бело-голубых. Миронов сыграл 595 матчей за «Динамо» в КХЛ, включая плей-офф, забил 39 голов и отдал 121 передачу.

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).