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Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА в матче со «Спартаком»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА в матче со «Спартаком»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение во встрече со «Спартаком» (2:3).

«Хорошая игра, ребята бились друг за друга, проявили характер. Наудалялись, в меньшинстве отыграли весь период, втроем ловили шайбу на себя, это выбило нас из колеи, был рваный ритм. Допустили пару ошибок, и третий гол, и второй гол.

Уберем индивидуальные ошибки, с каждой игрой добавляем. У команды есть командный дух. В деталях добавим, выполним задание на 100% — будем побеждать. У нас возвращаются ребята, и вратари, и защитники. Спокойно и уверенно работаем дальше.

Семь удалений? От большого желания победить, здесь нужно контролировать эмоции, игнорировать все, что происходит, сконцентрироваться на хоккее. Эмоции надо тратить на голы, хорошую игру, а не на околохоккейные вещи. Все вы прекрасно все видели. Много сыграли в меньшинстве, конечно, очень тяжело. Ловили шайбу на себя, потеряли много сил. Надо поработать над дисциплиной и не удаляться, а все остальное разберут профессионалы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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