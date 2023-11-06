Р. Ротенберг высказался о победном голе «Спартака» за секунду до конца третьего периода

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал третий гол «Спартака» (2:3), забитый за секунду до конца третьего периода.

«Бардаков нервно играл, три раза удалялся? В целом надо всем контролировать эмоции. Хладнокровие очень важно в спорте. Бардаков всегда такой горячий. Он умеет правильно играть и не раз это доказывал. Всё-таки молодой парень ещё, у нас много молодых ребят. Где-то эмоционально должны успокоиться.

Третий гол? Здесь череда индивидуальных ошибок, проброс необоснованный. Второй момент — нельзя проигрывать вбрасывание в таких ситуациях. Опытные игроки. Вратаря нашего закрыли, тут его вины вообще нет. Наш игрок его и закрыл, он не видел шайбы. Мы и в прошлых играх так пропускали, сами закрывая своего вратаря. Будем работать над этим, это навык. Где-то старые привычки ребят, которые перешли из других клубов. Работаем над этим. С каждым матчем выполнение задания улучшается. Нужна целостная игра во всех трёх периодах. И, конечно, не удаляться. Можно один матч выиграть в меньшинстве, но второй — уже нет, если мы говорим про серию плей-офф.

Главное, чтобы вратарь видел момент броска. Первое — не давать бросать, играть в стык. Если даже проигрывается вбрасывание, надо идти в стык бросающему игроку. Здесь технический брак, это старые привычки. Нужно время, надо собраться и выиграть следующий матч», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.