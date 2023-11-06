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Миронов — о первом месте в КХЛ: будет приятно, если так всё и закончится в начале марта

Миронов — о первом месте в КХЛ: будет приятно, если так всё и закончится в начале марта
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Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» со счётом 3:1.

«Уровень лиги подравнялся? Да, полностью с этом согласен и думаю, что вы и сами всё видите. Тем более таблица двухочковая, в ней всё меняется, и она может держать все команды в напряжении до конца регулярного чемпионата.

Приятно, что идём на первом месте? Приятно будет, если так всё и закончится в начале марта. Мы не обсуждаем победную серию. Наша задача – восстанавливаться, потому что очень много игр, которые следуют через день, и надо настраиваться на каждый новый матч», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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