«Не закономерность». Главный тренер «Спартака» высказался о победном голе в матче со СКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после победы во встрече со СКА (3:2).

«С чем связано, что реализовали только одно большинство? Чуть накопилась усталость, всё-таки домашняя серия, четыре тяжёлые игры. Принимали неправильные решения, наверное, это сказалось. Но спорт – такая непредсказуемая вещь, иногда что-то получается, иногда нет. Конечно, мы над этим компонентом постоянно работаем, будем улучшать. Понимаем, что большинство и меньшинство – это важная вещь.

Победная шайба на последних секундах? Это не закономерность. Я всегда говорил, что игра идёт все 60 минут и всё может произойти. Ребята молодцы, играли до конца, старались выиграть. Последние минут 10 мы не играли на удержание, а играли, чтобы выиграть. И результат пришёл. Ясно, что такие голы – это редкость, но сегодня он с нами произошёл», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.