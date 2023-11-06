«Доля чуда у тебя в голове всегда присутствует». Жамнов — о концовке матча со СКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после победы во встрече со СКА (3:2).

«Третья тройка сформировалась? Не могу сказать, мы ищем разные варианты. Ансель сейчас играет в центре, он даёт нам энергию, и когда играет с фланга. Но мы ещё учитываем, против кого играем, тут много нюансов. Эти два матча ребята провели неплохо, забили важные голы. Приятно, что они были на льду, когда забивали второй гол, но и забили решающий гол. Это вдвойне приятно.

Решающий гол — это случайность или закономерность? Я вам не отвечу. Самое главное – выиграть вбрасывание и произвести бросок. Было вбрасывание, был бросок, по большому счёту вратарь броска не видел, его закрывал защитник.

Настраивался ли уже на овертайм? Когда остаётся 5-10 секунд, в подсознании уже кажется, что сейчас будет овертайм. Но ясно, что доля чуда у тебя в голове всегда присутствует. Честно, не отвечу, было ли в подсознании у меня, что мы можем забить или нет. Всё упирается в выигранное вбрасывание. Это очень важный компонент, выигрывая вбрасывание, ты контролируешь игру. Это серьёзный момент», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.