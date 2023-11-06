Главный тренер «Спартака»: не зазвездит ли Голдобин? Не дадим, у нас звездочётов не будет

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после победы во встрече со СКА (3:2).

«Не зазвездит ли Голдобин? Не дадим, не переживайте. Он не такой человек, чтобы зазвездеть. Он нормальный парень, командный игрок. У нас звездочётов не будет», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). Николай Голдобин в этом матче отдал две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне форвард набрал 42 (20+22) очка в 28 встречах.