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Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос, можно ли сравнить матч со СКА с уровнем НХЛ

Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос, можно ли сравнить матч со СКА с уровнем НХЛ
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после победы во встрече со СКА (3:2).

«По скорости матч был на уровне НХЛ? Мне тяжело сказать, мне сейчас не до того, чтобы смотреть игры НХЛ, смотрю только хайлайты каждый день. Но скажу, что не только в этой игре, но и в предыдущей, и с ЦСКА скорости были неплохими. Ребята чуть физически подустали, было видно. Играть в таком темпе все матчи тяжело. Но ребята играли до конца. Может, поэтому боженька нас и вознаградил, что ребята не сдавались, старались выиграть.

Сбавим нагрузку в выходные? Что значит в выходные? Это наша внутренняя кухня, сейчас вам всё расскажу, и про суеверность, и про то, что будем делать. В баню пойдём, с журналистами (смеётся).

Первый пропущенный гол? Борьба. Мы не должны допускать этого. Шайба прыгала, скакала, не была прижата. Просто не должны подпускать соперника на пятак. Наша ошибка, но без ошибок не бывает голов. Все ошибаются, просто из них надо делать правильные выводы», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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