«Хочу, чтобы играли в хоккей». Кравец объяснил, почему всегда убирает вратаря в овертайме

Главный тренер «Авангард» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (4:3 Б).

«Трудная игра, менялся счёт в разные стороны. Благодарен ребятам за то, что отработали на 200%, в тяжёлых ситуациях, проявили и характер, и мастерство, и мужество. Играли всей командой, друг на друга. Рад, что вернули своеобразный должок минскому «Динамо». Сейчас надо немного отдохнуть и подготовиться к ЦСКА.

В овертайме, заменяя вратаря четвёртым полевым, всегда верю в ребят, хочу, чтобы они играли в хоккей, пытались выиграть, а не отбрасывались и играли на ничью», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).