Экс-игрок НХЛ обвинил хоккеиста в намеренном ударе коньком Джонсона, погибшего от пореза

Бывший защитник «Филадельфии Флайерз» и «Даллас Старз» Крис Терьен в своих социальных сетях прокомментировал инцидент с трагической смертью нападающего лиги Великобритании «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона от пореза конька. Экс-хоккеист обвинил игрока «Шеффилд Стилерз» Мэтта Петгрейва в намеренном ударе.

«После просмотра инцидента с участием Адама Джонсона эту посредственную лигу необходимо немедленно закрыть для проведения расследования. Меня буквально потрясло и тошнило от того, что я увидел. Это выглядело намеренно. Это был удар ногой в стиле кунг-фу. Мои глаза не лгут, скажите мне, что я ошибаюсь.

Тяжело смотреть, как такие моменты происходят. Совершенно безрассудно!» — говорится в сообщении.

Напомним, 28 октября во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер» 29-летнему Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывшего хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» доставили в больницу, но не сумели спасти ему жизнь.