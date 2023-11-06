В «Тампе» назвали дату, когда Василевский может вернуться в строй после тяжёлой травмы

Главный тренер клуба НХЛ «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился информацией о возможных сроках возвращения российского вратаря Андрея Василевского в строй после операции на спине.

«Тренер «Тампы» Джон Купер говорит, что в команде надеются вернуть Андрея Василевского примерно к Дню благодарения в США. Говорит, что восстановление и реабилитация звёздного вратаря идут хорошо», — говорится в сообщении журналиста Пьера Лебрюна в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что День благодарения в США будет праздноваться 23 ноября.

Напомним, в конце сентября стало известно, что 29-летний вратарь перенёс операцию на поясничном отделе спины. Ожидается, что игрок пропустит два месяца регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Василевский — обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 года, обладатель «Везина Трофи» 2019 года и «Конн Смайт Трофи» 2021 года, а также чемпион мира 2014 года в составе сборной России. В прошлом сезоне Василевский принял участие в 60 матчах с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.