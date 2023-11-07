Пинчук: Беларусь может обыгрывать Россию. Наверное, поэтому вам интереснее с нами играть

Нападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук поделился мнением о пользе хоккейных турниров с участием России, Беларуси, Казахстана.

«Насколько полезны постоянные турниры с участием России, Беларуси, Казахстана? Для нас только в пользу играть с Россией и подтягивать свой уровень. Не знаю, каково России (смеётся). Как видите, можем обыгрывать Россию. Наверное, поэтому России становится интереснее с нами играть. Нам такие игры только в плюс», — сказал Пинчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, белорусский форвард в нынешнем сезоне сыграл 24 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 17 очков.

Полное интервью с Пинчуком можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 7 ноября, в 10:00.