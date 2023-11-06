«Бей-беги, иногда были счета 11:6». Форвард минского «Динамо» рассказал об игре в Канаде

Нападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук вспомнил период выступления в Канаде.

«Игра в Канаде? Это был классный опыт. Интересно было почувствовать, что из себя представляет CHL. Это такой молодёжный хоккей, бей-беги, там счета были крупные — иногда по 11:6 (улыбается). Чтобы перейти во взрослый хоккей из юниорского, нужно очень сильно прибавить в плане игрового мышления. Там всё от простого, а во взрослом хоккее больше ответственности. Мне понравилось там играть, жалко, что не удалось провести полноценный сезон. Возможно, из-за этого на драфт не попал. Но я не жалею об этом, рано заиграл на взрослом уровне в Жлобине — в 18 лет. Это помогло адаптироваться в КХЛ. Если бы не ковид, остался бы в Канаде? Думаю, ещё на год точно. Если бы был задрафтован, сейчас бы где-нибудь в АХЛ играл, наверное. Но всё сложилось хорошо. КХЛ — вторая лига мира, лучше играть здесь, чем в АХЛ», — сказал Пинчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, белорусский нападающий в нынешнем сезоне сыграл 24 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 17 очков.

Полное интервью с Пинчуком можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 7 ноября, в 10:00.