Пинчук: у минского «Динамо» со СКА возникло что-то вроде дерби

Нападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук поделился мнением о матчах со СКА.

«Такие матчи, как 4:2 со СКА, надолго врезаются в память? Камбэки всегда придают сильный эмоциональный подъём, придают уверенность на будущие игры. Это сказалось в игре с «Локомотивом» — мы были уверены в себе и обыграли соперника. С Петербургом в последние годы у «Динамо» какое-то соперничество возникло? Да, что-то такое есть. Эмоции накапливаются. Было много матчей, всё это собирается в один большой шар. Действительно получается что-то вроде дерби», — сказал Пинчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, белорусский нападающий в нынешнем сезоне сыграл 24 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 17 очков.

Полное интервью с Пинчуком можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 7 ноября, в 10:00.