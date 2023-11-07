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Лучший бомбардир «Динамо» Минск: изначально была планка на сезон — 20 очков

Лучший бомбардир «Динамо» Минск: изначально была планка на сезон — 20 очков
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Нападающий «Динамо» Минск Виталий Пинчук поделился мнением о личной результативности.

«Начало сезона? Был неприятный отрезок, когда проиграли пять матчей, а так неплохо. Обыгрываем грандов, находим свой хоккей. Надеюсь, будем и дальше так играть. За счёт чего удаётся такой личный прорыв в этом сезоне? Самый главный фактор — доверие тренера. Дают больше времени на площадке, из этого вытекают очки.

Выйти на уровень очка за игру по силам? Это означает набрать 68 очков… Изначально у меня была планка на сезон — 20 очков. Уже нужно повышать потихоньку. Доволен ли своей игрой? Иногда хорошо играю, иногда надо лучше. В матче с «Куньлунем» не хватало простоты — всё куда-то лез, обыгрывал, а надо было больше бросать. Может быть, тогда бы и голы пришли», — сказал Пинчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, белорусский форвард в нынешнем сезоне сыграл 24 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач, суммарно записав на свой счёт 17 очков.

Полное интервью с Пинчуком можно прочитать на «Чемпионате».

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