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Ротенберг разводил руками, Зиньковский показывал ромбик, «Спартак» побеждал СКА. Фото

Ротенберг разводил руками, Зиньковский показывал ромбик, «Спартак» побеждал СКА. Фото
Ротенберг разводил руками
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 2:1).

На восьмой минуте Марат Хайруллин вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Михаил Воробьёв и Сергей Толчинский. На 12-й минуте Павел Порядин сравнял счёт. На 45-й минуте Александр Кадейкин вновь вывел вперёд СКА. Очки за результативные передачи получили Михаил Пашнин и Алекс Гальченюк. На 51-й минуте Павел Порядин с передачи Николая Голдобина восстановил равенство — 2:2. За секунду до конца третьего периода Александр Беляев забил решающий гол.

Лучшие фото с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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