Генменеджер «Вашингтона» ответил на вопрос, сыграет ли Бекстрём ещё в нынешнем сезоне

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал решение нападающего Никласа Бекстрёма прекратить выступления за команду на неопределённый срок из-за травмы.

«Сыграет ли Бекстрём снова в этом сезоне? Я не уверен. Думаю, ему предстоит ответить на этот вопрос. Ему пришлось долго преодолевать травму. Ему было тяжело, и он принял трудное решение.

Мы дадим ему время, пространство и поддержку. Я ожидаю, что мы увидим, как он тренируется, находится рядом с парнями, рядом с тренерами, а затем посмотрим, что будет дальше. Нам просто нужно немного времени, чтобы всё здесь уладилось», — приводит слова Маклеллана The Hockey News.

Напомним, в середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата — 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.