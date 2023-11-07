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«Бостон Брюинз» одержал победу над «Даллас Старз», у Дадонова «0»

Сегодня, 7 ноября, «Бостон Брюинз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились два американца, Джон Бичер и Мэйсон Лорей, а также канадец Брэд Маршан.

За «Даллас» отличились канадский нападающий Уайатт Джонстон и американец Джо Павелски. Российский нападающий Евгений Дадонов участвовал во встрече, но результативными действиями не отметился.

После 12 матчей «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции с 21 очком. «Даллас» расположился на четвёртой строчке Западной конференции, набрав 16 очков в 11 играх.

Следующий матч «Бостон» проведёт с «Нью-Йорк Айлендерс», «Даллас» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

