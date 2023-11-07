Дмитрий Воронков провёл вторую драку в НХЛ, быстро завалив шведского игрока «Флориды»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков принял участие в своей второй драке в НХЛ в матче с «Флоридой Пантерз» (5:4 ОТ).

На старте третьего периода при счёте 3:3 хоккеист «синих жакетов» скинул перчатки и вступил в поединок с форвардом «пантер» Кевином Стенлундом. Шведскому игроку не понравилось, что проспект «Коламбуса» Адам Фантилли провел жёсткий силовой приём против Картера Вераге.

В итоге драка не продлилась долго — Воронков быстро повалил Стенлунда на лёд. Оба хоккеиста получили по две минуты за грубость, а швед — ещё две минуты, за неспортивное поведение.

ВИДЕО

Сегодня, 7 ноября, «Флорида Пантерз» на своей площадке обыграла «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» завершилась со счётом 5:4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0 – ОТ) в пользу «синих жакетов».