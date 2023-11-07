Передача Кузьменко помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон», «Ойлерз» — предпоследние в НХЛ
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Ганье, Кейн) – 06:42 (pp) 1:1 Хьюз (Кузьменко, Гронек) – 11:30 2:1 Зутер (Джошуа, Коул) – 13:22 3:1 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 14:52 (pp) 3:2 Драйзайтль (Фёгеле) – 27:38 4:2 Хёгландер (Лафферти) – 30:52 5:2 Миллер (Хьюз, Гронек) – 47:51 (pp) 6:2 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 59:04 (pp)
В составе «Ванкувера» шайбы забросили Куинн Хьюз, Пиус Зутер, Нильс Хёгландер и Джей Ти Миллер, а также Брок Бёзер, оформивший дубль. Российский нападающий Андрей Кузьменко отдал результативную передачу.
За «Эдмонтон» забили Маттиас Экхольм и Леон Драйзайтль. Канадский капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид не набрал результативных баллов — второй раз в сезоне.
Отметим, что «Эдмонтон» по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице НХЛ.
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