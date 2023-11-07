Передача Кузьменко помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон», «Ойлерз» — предпоследние в НХЛ

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0).

В составе «Ванкувера» шайбы забросили Куинн Хьюз, Пиус Зутер, Нильс Хёгландер и Джей Ти Миллер, а также Брок Бёзер, оформивший дубль. Российский нападающий Андрей Кузьменко отдал результативную передачу.

За «Эдмонтон» забили Маттиас Экхольм и Леон Драйзайтль. Канадский капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид не набрал результативных баллов — второй раз в сезоне.

Отметим, что «Эдмонтон» по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице НХЛ.