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Передача Кузьменко помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон», «Ойлерз» — предпоследние в НХЛ

Передача Кузьменко помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон», «Ойлерз» — предпоследние в НХЛ
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
6 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Экхольм (Ганье, Кейн) – 06:42 (pp)     1:1 Хьюз (Кузьменко, Гронек) – 11:30     2:1 Зутер (Джошуа, Коул) – 13:22     3:1 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 14:52 (pp)     3:2 Драйзайтль (Фёгеле) – 27:38     4:2 Хёгландер (Лафферти) – 30:52     5:2 Миллер (Хьюз, Гронек) – 47:51 (pp)     6:2 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 59:04 (pp)    

В составе «Ванкувера» шайбы забросили Куинн Хьюз, Пиус Зутер, Нильс Хёгландер и Джей Ти Миллер, а также Брок Бёзер, оформивший дубль. Российский нападающий Андрей Кузьменко отдал результативную передачу.

За «Эдмонтон» забили Маттиас Экхольм и Леон Драйзайтль. Канадский капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид не набрал результативных баллов — второй раз в сезоне.

Отметим, что «Эдмонтон» по-прежнему занимает предпоследнее место в турнирной таблице НХЛ.

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