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Самсонов швырнул шлем после четырёх голов и замены в первом периоде матча с «Тампой»

Самсонов швырнул шлем после четырёх голов и замены в первом периоде матча с «Тампой»
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Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов был заменён на 16-й минуте матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ).

Вратарь пропустил четыре шайбы. Самсонов отразил лишь 8 из 12 бросков. После четвёртого гола тренерский штаб «Торонто» заменил российского вратаря на Джозефа Уолла. Самсонов ярко отреагировал на свою замену, подъехав к скамейке запасных и швырнув свой шлем.

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Отметим, что Уолл отразил 18 из 19 бросков.

Сегодня, 7 ноября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 6:5 (1:4, 2:0, 2:1, 1:0 – ОТ).

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