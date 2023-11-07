Мэттьюсу не хватило гола в матче с «Тампой», чтобы повторить рекорд 101-летней давности

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс едва не повторил рекорд 101-летней давности в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ). Американский форвард оформил дубль в этой встрече.
Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Мэттьюсу не хватило одного гола, чтобы оформить четвёртый хет-трик в 12-м матче сезона. Только двум хоккеистам в истории НХЛ удавалось четырежды забить по три шайбы в первых 12 встречах чемпионата: Си Деннени в сезоне-1916/1917 и Бэйбу Даю в сезоне-1922/1923. Мэттьюс с тремя хет-триками делит второе место с Джо Мэлоуном (1917/1918), Ньюси Лалондом (1917/1918) и Оди Клегхорном (1921/1922).
Сегодня, 7 ноября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 6:5 (1:4, 2:0, 2:1, 1:0 – ОТ).
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