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Мэттьюсу не хватило гола в матче с «Тампой», чтобы повторить рекорд 101-летней давности

Мэттьюсу не хватило гола в матче с «Тампой», чтобы повторить рекорд 101-летней давности
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс едва не повторил рекорд 101-летней давности в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ). Американский форвард оформил дубль в этой встрече.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 5
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 03:42     1:1 Хедман (Кучеров, Пойнт) – 04:17     1:2 Кучеров (Хагель, Сергачёв) – 06:11     1:3 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 11:27 (pp)     1:4 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:13 (pp)     2:4 Мэттьюс (Броди, Марнер) – 22:22     3:4 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 25:42     4:4 Йернкрок (Робертсон, Доми) – 41:55     5:4 Марнер (Нис, Райлли) – 42:03     5:5 Хагель (де Хаан, Чернак) – 57:34     6:5 Йернкрок (Райлли, Нюландер) – 60:46    

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Мэттьюсу не хватило одного гола, чтобы оформить четвёртый хет-трик в 12-м матче сезона. Только двум хоккеистам в истории НХЛ удавалось четырежды забить по три шайбы в первых 12 встречах чемпионата: Си Деннени в сезоне-1916/1917 и Бэйбу Даю в сезоне-1922/1923. Мэттьюс с тремя хет-триками делит второе место с Джо Мэлоуном (1917/1918), Ньюси Лалондом (1917/1918) и Оди Клегхорном (1921/1922).

Сегодня, 7 ноября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 6:5 (1:4, 2:0, 2:1, 1:0 – ОТ).

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