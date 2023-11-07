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«Не ругался матом». Главный тренер «Эдмонтона» рассказал, почему его удалили со скамейки

«Не ругался матом». Главный тренер «Эдмонтона» рассказал, почему его удалили со скамейки
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт прокомментировал своё удаление в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Ванкувер Кэнакс» (2:6).

«Я спросил об эпизоде с Холлоуэем. Не ругался матом, ничего такого. Это был вопрос, который плохо восприняли. В конечном итоге мне надо быть лучше, нельзя удаляться, подставлять команду. Но я не считаю, что пересёк черту. Иногда твои слова могут воспринять не так, как ты имел в виду. А вопрос я задал, потому что эпизод был такой же, как в удалении Макдэвида. Я думал, это был справедливый вопрос, арбитр считал иначе. Мне надо быть лучше. Очевидно, мне нельзя было задавать такой вопрос», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба «Эдмонтона» в соцсети Х (ранее Twitter).

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