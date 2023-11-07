Вратарь «Колорадо» рассказал, как его номер связан с Россией

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов объяснил, почему носит 50-й номер, — это необычный выбор для хоккеиста и тем более вратаря. Кроме того, он поделился мнением от совместной работе с тренером вратарей «лавин» Юсси Парккилой. «Колорадо» забрал Просветова 9 октября с драфта отказов «Аризоны Койотс». Россиянин дебютировал за «Эвеланш» 27 октября, а первый матч в старте провёл 2 ноября.

«Что ж, Московская область, откуда я родом, — это 50-й регион. В России используют цифры [для обозначения регионов]. Так что это мой номер — 50, как и регион.

Тренер вратарей «Эвеланш» Юсси Парккила? Он один из лучших тренеров НХЛ, это точно. Действительно опытный. Если вы посмотрите, что он сделал с Джорджи (Александр Георгиев, вратарь «Колорадо». — Прим. «Чемпионата»), с Кемпером, со всеми другими парнями… он выводит их на новый уровень. Мне просто очень повезло, что я приехал сюда и повстречал здесь Юсси», — приводит слова Просветова Colorado Hockey Now.