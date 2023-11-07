Остон Мэттьюс показал рекордный старт в НХЛ в XXI веке и лучший за последние 37 лет

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил две шайбы во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ).
Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), американский форвард довёл свой снайперский счёт до 13 шайб в первых 12 матчах сезона. За последние 100 лет только трём хоккеистам удалось забить больше Мэттьюса в стартовых 12 встречах чемпионата. По 16 шайб забрасывали Марио Лемье (1986/1987), Фил Эспозито (1973/1974), Нельс Стюарт (1929/1930), отметки в рекордные 18 голов достигал только Лемье (1988/1989; 1992/1993). По 13 голов — наравне с нападающим «Торонто» — забили восемь хоккеистов.
Таким образом, Мэттьюс показал лучший старт в НХЛ не только в XXI веке, но и за последние 37 лет.
Сегодня, 7 ноября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 6:5 (1:4, 2:0, 2:1, 1:0 – ОТ).
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