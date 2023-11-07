В КХЛ назвали главные причины результативного и непредсказуемого сезона-2023/2024

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился мыслями о причинах результативности и непредсказуемости сезона-2023/2024.

«Действительно, в лиге неожиданных результатов стало больше. Работает потолок зарплат в КХЛ, плюс сказывается напряжённый график чемпионата, который все клубы не могут пройти ровно. Матчей много, важно правильно подготовить команду, в том числе подвести её физически. Здесь уже важна грамотная работа тренерского штаба. Хоккей стало смотреть интереснее, он стал более открытым, голов больше, молодёжь раскрывается. Вообще, талант хоккеиста можно раскрыть только за счёт игровой практики. Можно тренироваться всю жизнь, но в итоге не понять, какой у тебя на самом деле уровень подготовки и мастерства. Всё приходит только через матчи», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.