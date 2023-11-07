Лишь 1 хоккеист в истории «Торонто» провёл больше домашних матчей с 2+ голами, чем Мэттьюс

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил две шайбы в домашнем матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ).

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), для американского форварда эта встреча стала 43-й домашней в карьере с 2+ голами с учётом плей-офф. Мэттьюс вышел на единоличное второе место в истории «Торонто» по этому показателю, обойдя Дэйва Кеона (42). Единственным хоккеистом «Мэйпл Лифс», сумевшим провести больше матчей с 2+ шайбами, является Дэррил Ситтлер (47).

Сегодня, 7 ноября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 6:5 (1:4, 2:0, 2:1, 1:0 – ОТ).