Лишь 1 хоккеист в истории «Торонто» провёл больше домашних матчей с 2+ голами, чем Мэттьюс
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил две шайбы в домашнем матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ).
НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 5
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 03:42 1:1 Хедман (Кучеров, Пойнт) – 04:17 1:2 Кучеров (Хагель, Сергачёв) – 06:11 1:3 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 11:27 (pp) 1:4 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 15:13 (pp) 2:4 Мэттьюс (Броди, Марнер) – 22:22 3:4 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 25:42 4:4 Йернкрок (Робертсон, Доми) – 41:55 5:4 Марнер (Нис, Райлли) – 42:03 5:5 Хагель (де Хаан, Чернак) – 57:34 6:5 Йернкрок (Райлли, Нюландер) – 60:46
Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), для американского форварда эта встреча стала 43-й домашней в карьере с 2+ голами с учётом плей-офф. Мэттьюс вышел на единоличное второе место в истории «Торонто» по этому показателю, обойдя Дэйва Кеона (42). Единственным хоккеистом «Мэйпл Лифс», сумевшим провести больше матчей с 2+ шайбами, является Дэррил Ситтлер (47).
Сегодня, 7 ноября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 6:5 (1:4, 2:0, 2:1, 1:0 – ОТ).
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