Кучеров — рекордсмен «Тампы» по количеству матчей с 4+ очками

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил два гола и сделал два результативных паса во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:6 ОТ). Российский нападающий записал на свой счёт четыре балла в первом периоде.
Как отмечает пресс-служба КХЛ в соцсети Х (ранее Twitter), Кучеров провёл 23-й матч в карьере с 4+ очками. Российский нападающий укрепил своё лидерство в истории «Тампы» по этому показателю. Кучеров уже давно побил клубный рекорд. Второе место занимает Стивен Стэмкос (19), третье делят Венсан Лекавалье и Мартен Сан-Луи (у обоих — по 10).
Сегодня, 7 ноября, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Встреча на «Скотиабанк-Арене» завершилась со счётом 6:5 (1:4, 2:0, 2:1, 1:0 – ОТ).
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