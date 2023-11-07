А. Белов: история со сдвигом ворот в «Мегаспорте» известная, Серебрякова могли не удалять

Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов прокомментировал удаление голкипера СКА Никиты Серебрякова в матче со «Спартаком» (2:3) за сдвиг ворот.

«Серебрякову дали штраф за сдвиг ворот, но уж подозрительно легко штыри вылетают из своих мест. Причём эта история в «Мегаспорте» известная, удаление могли и не давать. Удаление Бардакова за выброс шайбы? С того ракурса, который я вижу, по касательной задело щиток Пашнина и шайба срезалась в аут. Если бы не было этого касания, шайба бы улетела просто по прямой в сторону «проброса». Умышленного выброса не было. Нельзя исключать, что у судей была своя камера с другого ракурса, но они же её не смотрели, а просто посовещались и дали две минуты.

На самом деле такое количество судейских ошибок уже начинает напрягать. Комментировать их игрокам и тренерам никак нельзя, а сам глава судейского комитета никогда ошибок своих подопечных публично не признаёт. А иногда даже на всю страну в передаче «Судейская» заявляет, что всё было правильно. Как было в последнем матче «Ак Барса» и «Авангарда» прошлого плей-офф, где перед взятием ворот в овертайме был пропущен чистый фол со стороны игрока Казани на защитнике омичей. Аналогичное нарушение было на Бардакове в матче с «Авангардом» несколько дней назад. И точно так же оно осталось без внимания главного судьи, который стоял в пяти метрах от эпизода», — сказал Белов «Чемпионату».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».