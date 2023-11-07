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Российский вратарь «Колорадо» рассказал, каково ему было в США после переезда в 16 лет

Российский вратарь «Колорадо» рассказал, каково ему было в США после переезда в 16 лет
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Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов рассказал, насколько сложно ему было в Северной Америке после отъезда из России в 16 лет.

«Насколько это было сложно? Знаешь что? Это было нормально. Я был стартовым вратарём в течение четырёх лет, поэтому мне приходилось много играть. Когда много играешь, чувствуешь себя намного лучше, так что мне было не слишком тяжело», — приводит слова Просветова Colorado Hockey Now.

После переезда в США вратарь год отыграл в NAHL (одна из ведущих юношеских лиг США. — Прим. «Чемпионата»), а затем отправился в USHL (главная юниорская лига США. — Прим. «Чемпионата»). В NAHL тогда выступало 12 россиян, среди которых Просветов оказался самым молодым. В период игры в USHL, помимо голкипера, в лиге было всего семь российских хоккеистов.

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