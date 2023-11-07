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Экс-тафгай: думаю ли я, что Петгрейв проснулся и сказал: «Я сегодня кого-нибудь убью?» Нет

Экс-тафгай: думаю ли я, что Петгрейв проснулся и сказал: «Я сегодня кого-нибудь убью?» Нет
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Бывший тафгай НХЛ Шон Эвери прокомментировал инцидент с трагической гибелью нападающего команды лиги Великобритании «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона от пореза конька. Экс-хоккеист поделился мнением о действиях игрока «Шеффилд Стилерз» Мэтта Петгрейва, нанёсшего роковой удар.

«Петгрейв сделал необычное движение. Думаю ли я, что он пытался установить какой-то контакт? Абсолютно. Думаю ли я, что он проснулся и сказал: «Я сегодня кого-нибудь убью?» Нет», — сказал Эвери в эфире Fox.

Напомним, 28 октября во время матча EIHL между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающему «пантер» 29-летнему Джонсону в столкновении случайно порезали горло коньком. Бывший хоккеист «Питтсбург Пингвинз» был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь.

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